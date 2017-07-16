Медведев поздравил Макарову и Веснину с победой на Уимблдоне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой на Уимблдоне в парном разряде.

«Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал ещё одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать. Вы не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба сета с разгромным счётом 6:0. Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать», — говорится в поздравительной телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.