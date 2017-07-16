Селиваненко: и у Федерера, и у Чилича есть свои преимущества

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона между швейцарцем Роджером Федерером и хорватом Марином Чиличем.



«Будет хорошая игра, у каждого свои стимулы – Федерер захочет выиграть очередной большой титул, а Чилич – второй «Большой шлем» в карьере. Жду отличного тенниса, но прогноз делать не хочу. Пусть другие этим занимаются. Оба теннисиста прошли турнирный путь спокойно, потому силы есть у обоих. У каждого своё преимущество», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.