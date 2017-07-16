Калинская вышла в основную сетку турнира в Гштааде

Россиянка Анна Калинская (2) в финале квалификации турнира в Гштааде переиграла швейцарку Конни Перрин (9) со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 18-летняя Анна, занимающая 153-е место в рейтинге WТА, реализовала пять брейк-пойнтов из 12, проиграв один гейм на своей подаче. Кроме того, она не исполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках.

Первая соперница Калинской по основной сетке соревнований в Швейцарии, которые пройдут на грунте с 17 по 23 июля, определится позднее