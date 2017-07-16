Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв (1) начал выступление в квалификации турнира в Умаге с уверенной победы над испанцем Хорди Сампером-Монтаной со счётом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 22 минуты. 19-летний москвич, занимающий 95-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок, отыграл три брейк-пойнта из четырёх и выиграл четыре гейма на подаче оппонента.

За выход в основную сетку соревнований, которые пройдут на грунте с 17 по 23 июля, Рублёв поспорит с венгром Аттилой Балажем (5), одолевшим хорвата Матию Пецотича.