Давидович Фокина стал первым испанцем за 50 лет, выигравшим юниорский Уимблдон

Испанец Алехандро Давидович-Фокина в финале одиночного разряда юниорского Уимблдона победил аргентинца Акселя Геллера со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 18-летний теннисист, занимающий 637-е место в рейтинге АТР, сделал пять эйсов, две двойные ошибки, активно выиграл 31 розыгрыш и допустил 27 невынужденных ошибок. Его оппонент восемь раз подал навылет при трёх двойных, заработал 19 виннеров при 21 собственной неточности.

Давидович Фокина стал первым испанцем с 1967 года, которому удалось выиграть юниорский Уимблдон. 50 лет назад этого добился Мануэль Орантес.