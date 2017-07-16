Федерер — второй в Открытой эре после Борга, не отдавший ни сета на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере победил на Уимблдоне, не проиграв за весь турнир ни одного сета. Федерер сыграл здесь 19 полноценных сетов (украинец Александр Долгополов снялся при счёте 3:6, 0:3 в матче первого раунда против швейцарца), взяв пять партий на тай-брейках, а остальные — со счётом 6:4 или легче.



Ранее в Открытой эре лишь одному теннисисту, шведу Бьорну Боргу, удавалось выиграть Уимблдон без потери сета. Бьорн сделал это в 1976 году, когда завоевал первый из пяти своих титулов на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.