Чилич: я никогда не снимался с матчей, поэтому и сегодня бился до конца

Хорват Марин Чилич, проигравший швейцарцу Роджеру Федереру в финале Уимблдоне со счётом 3:6, 1:6, 4:6 и несколько раз по ходу поединка вызывавший врача, прокомментировал результат этого матча.



«Я никогда ещё не отказывался по ходу матча на протяжении своей карьеры, поэтому бился и сегодня до самого конца. У меня получился отличный турнир, я показывал свою лучшую игру в карьере. Я очень благодарен моей команде. Надеюсь, что ещё вернусь на этот турнир и попробую снова», — сказал Чилич на церемонии награждения.