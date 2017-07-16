Федерер — самый возрастной чемпион Уимблдона в Открытой эре

Швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным чемпионом Уимблдона в Открытой эре. Роджеру сейчас 35 лет, 11 месяцев и 8 дней. До него наиболее возрастным победителем Уимблдона был американец Артур Эш, выигравший в 1975-м в 31 год, 11 месяцев и 25 дней.



Кроме того, Федерер занимает второе место в списке самых возрастных чемпионов всех мэйджоров. Рекорд на турнирах «Большого шлема» принадлежит австралийцу Кену Роузволлу. Он дважды побеждал на домашних соревнованиях (Australian Open), будучи старше, чем Федерер сейчас — в 1971 и 1972 годах. Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» завоевал свой последний крупный трофей в 37 лет, 2 месяца и 1 день.