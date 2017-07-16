Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом Уимблдона

Россиянка Елена Веснина выложила в «Инстаграме» своё совместное фото со швейцарцем Роджером Федерером, который стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, обыграв в финале хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:1, 6:4. Веснина в паре с Екатериной Макаровой накануне впервые в карьере победила на Уимблдоне.



«Поздравляю Роджера Федерера с этим невероятным достижением — восемью титулами на Уимблдоне! А у меня ушло 12 лет на то, чтобы наконец-то получить совместное фото с Роджером. Роджер, ты великий, и точка», — написала Веснина.

Посмотреть фотографию Весниной с Федерером можно в её «инстаграме».