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Рекордный титул Федерера и триумф пары Макарова/Веснина – в фотообзоре Уимблдона

16 июля 2017, воскресенье. 20:00. Теннис

16 июля швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, победив в финале хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:1, 6:4. Федерер опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с финального матча мужской сетки уимблдонского турнира Чилич – Федерер, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Лондоне.

Смотрите также фотографии встречи женского парного разряда Макарова/Веснина – Чань/Никулеску, в которой россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали лишь второй парой за всю историю Уимблдона, одержавшей победу в финальном матче со счётом 6:0, 6:0.

Кроме того, ознакомиться с фоторепортажем с финала женского одиночного турнира Мугуруса – В. Уильямс вы сможете в специальной галерее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Екатерина Макарова Елена Веснина Марин Чилич Роджер Федерер Уимблдон Фото
Новости. Теннис
16 июля 2017, воскресенье
22:00 Федерер — второй игрок после Надаля, обеспечивший себе место на Итоговом турнире
21:43 Лиховцева: я под впечатлением от игры Весниной с Макаровой и счёта финала
21:11 Видеообзор женского парного финала Уимблдона Веснина/Макарова — Чань/Никулеску
20:37 Видеообзор мужского одиночного финала Уимблдона Федерер — Чилич
20:29 Федерер получил поздравления с восьмой победой на Уимблдоне от ФИФА
20:18 Хингис и Дж. Маррей выиграли Уимблдон в смешанном парном разряде
20:00 Рекордный титул Федерера и триумф пары Макарова/Веснина – в фотообзоре Уимблдона
19:45 Пике: Месси, Джордан и Федерер — лучшие, кого я видел
19:26 Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом Уимблдона
18:59 Федерер — самый возрастной чемпион Уимблдона в Открытой эре
18:22 Федерер: не был уверен, что ещё выйду в финал, а восьмая победа — фантастика!
18:12 Чилич: я никогда не снимался с матчей, поэтому и сегодня бился до конца
18:07 Федерер — второй в Открытой эре после Борга, не отдавший ни сета на Уимблдоне
17:56 Федерер побил рекорд по количеству выигранных Уимблдонов, опередив Сампраса
17:52 Федерер уверенно обыграл Чилича в финале Уимблдона
16:59 Давидович Фокина стал первым испанцем за 50 лет, выигравшим юниорский Уимблдон
16:17 Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Умаге
15:40 Калинская вышла в основную сетку турнира в Гштааде
15:31 Селиваненко: и у Федерера, и у Чилича есть свои преимущества
14:30 Медведев поздравил Макарову и Веснину с победой на Уимблдоне
14:08 Чанг: с Федерером легко разговаривать, он создаёт доброжелательную атмосферу
12:56 Селиваненко: Веснина и Макарова поймали такой кураж, что могли обыграть любого
12:38 Тарпищев: Веснина и Макарова — сильнейшая пара одной национальности в мире
11:58 Розуолл: у молодых австралийских игроков нет преемственности и дисциплины
11:47 Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Федерер — Чилич
11:09 Мугуруса: после финала 2015 года Серена сказала, что я ещё выиграю Уимблдон
10:34 Веснина: Навратилова сказала, что мы должны закончить матч до 23 часов
09:48 Макарова: в финале Уимблдона нам с Весниной помог опыт
09:29 Видеообзор финала юниорского Уимблдона среди девушек
08:58 Видеообзор финала Уимблдона между Мугурусой и В. Уильямс
01:33 Россия стала бронзовым призёром ЧМ по пляжному теннису в Москве
01:27 Хромачёва сыграет с Мартинцовой, Родина — с Соррибес-Тормо на турнире в Гштааде
01:13 Александрова встретится с Ковинич в первом круге турнира в Бухаресте
00:55 Веснина и Макарова — вторая пара в истории Уимблдона, выигравшая финал под ноль
00:26 Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона, не проиграв в финале ни гейма
15 июля 2017, суббота
23:46 Южный сыграет с Кикером на старте турнира в Умаге
23:31 Хачанов может встретиться с Гулбисом, Кузнецов сыграет со Штруффом в Бостаде
23:07 Кубот и Мело выиграли финал Уимблдона со счётом 13:11 в пятой партии
22:51 Мужской парный финал Уимблдона ненадолго прерван из-за темноты при счёте 11:11
21:44 В. Уильямс: мне хочется добираться до финалов на всех турнирах «Большого шлема»
21:08 Мугуруса: ожидала, что Винус сыграет сильнее
20:34 После Уимблдона В. Уильямс опередит Шарапову по призовым за карьеру
20:07 Надаль поздравил Мугурусу с победой на Уимблдоне
19:45 Триумфальная победа Мугурусы над Уильямс — в фотообзоре финала Уимблдона
19:17 Лю победила Ли в финале юниорского Уимблдона
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