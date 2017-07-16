Рекордный титул Федерера и триумф пары Макарова/Веснина – в фотообзоре Уимблдона

16 июля швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, победив в финале хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:1, 6:4. Федерер опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с финального матча мужской сетки уимблдонского турнира Чилич – Федерер, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Лондоне.

Смотрите также фотографии встречи женского парного разряда Макарова/Веснина – Чань/Никулеску, в которой россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали лишь второй парой за всю историю Уимблдона, одержавшей победу в финальном матче со счётом 6:0, 6:0.

Кроме того, ознакомиться с фоторепортажем с финала женского одиночного турнира Мугуруса – В. Уильямс вы сможете в специальной галерее.