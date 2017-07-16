Хингис и Дж. Маррей выиграли Уимблдон в смешанном парном разряде

Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей стали чемпионами Уимблдона в смешанном парном разряде, обыграв в финале прошлогодних победителей микста — британку Хитер Уотсон и финна Хенри Континена со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Маррей и Хингис 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Континена и Уотсон 6 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Для Маррея это второй титул в миксте. Интересно, что первый он также завоевал на Уимблдоне, ровно 10 лет назад, играя в паре с сербкой Еленой Янкович. Хингис ранее выиграла пять турниров «Большого шлема» в смешанном парном разряде, одержав как минимум по одной победе на каждом из них.