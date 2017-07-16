Видеообзор женского парного финала Уимблдона Веснина/Макарова — Чань/Никулеску

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере победили на Уимблдоне, в финале разгромив Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и румынку Монику Никулеску со счётом 6:0, 6:0. Ранее Макарова и Веснина побеждали на «Ролан Гаррос» — 2013 и US Open — 2014. В прошлом году россиянки стали олимпийскими чемпионками, а завершили сезон первой в карьере победой на Итоговом чемпионате WTA.



Посмотреть видеообзор финального матча с участием Весниной/Макаровой и Чань/Никулеску вы можете на «Чемпионате».