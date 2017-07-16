Лиховцева: я под впечатлением от игры Весниной с Макаровой и счёта финала

Четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» в женском парном разряде, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2005 в одиночке Елена Лиховцева прокомментировала победу россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне-2017.



«Девочки — молодцы. У них получилась очень хорошая, сыгранная и конкурентоспособная пара. И счёт говорит сам за себя, тем более что это крайне редкий случай в истории Уимблдона.



Очень рада за Веснину и Макарову. Они уже играли здесь в финале, и вот наконец пришла победа. Я до сих пор под впечатлением от счёта, с которым они победили, и от их игры, в которой не было видно слабых мест», — сказала Лиховцева в интервью Газете.Ru.