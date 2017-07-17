Видеообзор финала Уимблдона в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Британец Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис победили на Уимблдоне в миксте, обыграв в финальном матче финна Хенри Континена и британку Хитер Уотсон, которые защищали свой прошлогодний титул.



И Хингис, и Маррей были первыми ракетками мира в парном разряде. Джейми выигрывал Australian Open и US Open в 2016 году в мужской паре, а также Уимблдон-2007 в миксте. Для Мартины это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» в двух парных разрядах (шестой — в миксте).



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