Мугуруса и Федерер обменялись сообщениями про совместный танец на балу чемпионов

Испанка Гарбинье Мугуруса, в субботу победившая в финале Уимблдона американку Винус Уильямс со счётом 7:5, 6:0, спросила у швейцарца Роджера Федерера, готов ли он потанцевать с ней. Речь идёт о традиционном бале чемпионов, проходящем после завершения Уимблдона. Победители в мужском и женском одиночном разрядах танцуют вместе.



«Роджер, ты готов к танцу во время чемпионского ужина?» — написала Мугуруса в своём «твиттере».



«Давай, чемпионка», — ответил Федерер.

Для Мугурусы это вторая победа на турнире «Большого шлема» и первая — на Уимблдоне. Федерер выиграл свой 19-й «Шлем» и 8-й Уимблдон.