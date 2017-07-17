Федерер: я сам очень удивлён тому, как складывается этот сезон

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свои выступления в нынешнем году. Роджер завоевал уже пять титулов, выиграв оба турнира «Большого шлема» и оба «Мастерса», в которых принимал участие, а также победив в Галле. Интересно, что Федерер не завоёвывал больше шести титулов за сезон с 2007 года, когда он выиграл восемь турниров.



«Честно говоря, я сам очень сильно удивлён тому, как складывается этот сезон. Я очень хорошо себя чувствую, на кортах всё складывается отлично. Я здорово справляюсь с тяжёлыми ситуациями, повышая уровень своей игры в нужные моменты. Удивлён, что все идёт так здорово.



Я понимал, что наверняка ещё смогу здорово играть, но не думал, что настолько здорово. Наверняка любой бы посмеялся, если бы до старта сезона я сказал, что выиграю два из трёх первых „Шлемов“», — приводит слова Федерера BBC.