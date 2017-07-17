Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чешка Каролина Плишкова cтала первой ракеткой мира

17 июля 2017, понедельник. 02:40. Теннис

25-летняя чешка Каролина Плишкова впервые в своей карьере возглавила рейтинг WTA. На Уимблдоне уроженка города Лоуни проиграла во втором круге, однако сумела добиться прогресса в рейтинге благодаря поражениям соперниц.

Помешать ей могли немка Анжелика Кербер, проигравшая в четвёртом круге, а также румынка Халеп, которая стала бы первой в случае выхода в полуфинал. Румынка поднялась на вторую строчку в рейтинге, а немка, уступившая лидерство, опустилась на третью.

Победительница Уимблдона испанка Гарбин Мугуруса с 15-й строчки поднялась на пятую. Лучшей среди россиянок остаётся Светлана Кузнецова, дошедшая на турнире в Лондоне до четвертьфинала.

Рейтинг WTA. 17 июля.

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.
3 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 5975.
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.
5 (15). Гарбин Мугуруса Испания — 4990.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
7 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4780.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.
9 (11). Винус Уильямс США — 4461.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.
....
18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.
19 (16). Елена Веснина (Россия) — 2121…
31 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…
59 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…
65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…
85 (80). Евгения Родина (Россия) — 712…
92 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 669…
171 (180). Мария Шарапова (Россия) — 310.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжелика Кербер Каролина Плишкова Симона Халеп WTA
Новости. Теннис
17 июля 2017, понедельник
02:40 Чешка Каролина Плишкова cтала первой ракеткой мира
01:19 Беккер: молодые русские теннисисты, которых я видел, очень хороши
00:55 Янина Викмайер вышла замуж
00:41 Федерер: я сам очень удивлён тому, как складывается этот сезон
00:25 Мугуруса и Федерер обменялись сообщениями про совместный танец на балу чемпионов
00:10 Видеообзор финала Уимблдона в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон
16 июля 2017, воскресенье
23:55 Видеообзор мужского парного финала Уимблдона Кубот/Мело — Марах/Павич
23:07 Веснина: приятно ощущать, что мы вошли в историю
22:00 Федерер — второй игрок после Надаля, обеспечивший себе место на Итоговом турнире
21:43 Лиховцева: я под впечатлением от игры Весниной с Макаровой и счёта финала
21:11 Видеообзор женского парного финала Уимблдона Веснина/Макарова — Чань/Никулеску
20:37 Видеообзор мужского одиночного финала Уимблдона Федерер — Чилич
20:29 Федерер получил поздравления с восьмой победой на Уимблдоне от ФИФА
20:18 Хингис и Дж. Маррей выиграли Уимблдон в смешанном парном разряде
20:00 Рекордный титул Федерера и триумф пары Макарова/Веснина – в фотообзоре Уимблдона
19:45 Пике: Месси, Джордан и Федерер — лучшие, кого я видел
19:26 Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом Уимблдона
18:59 Федерер — самый возрастной чемпион Уимблдона в Открытой эре
18:22 Федерер: не был уверен, что ещё выйду в финал, а восьмая победа — фантастика!
18:12 Чилич: я никогда не снимался с матчей, поэтому и сегодня бился до конца
18:07 Федерер — второй в Открытой эре после Борга, не отдавший ни сета на Уимблдоне
17:56 Федерер побил рекорд по количеству выигранных Уимблдонов, опередив Сампраса
17:52 Федерер уверенно обыграл Чилича в финале Уимблдона
16:59 Давидович Фокина стал первым испанцем за 50 лет, выигравшим юниорский Уимблдон
16:17 Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Умаге
15:40 Калинская вышла в основную сетку турнира в Гштааде
15:31 Селиваненко: и у Федерера, и у Чилича есть свои преимущества
14:30 Медведев поздравил Макарову и Веснину с победой на Уимблдоне
14:08 Чанг: с Федерером легко разговаривать, он создаёт доброжелательную атмосферу
12:56 Селиваненко: Веснина и Макарова поймали такой кураж, что могли обыграть любого
12:38 Тарпищев: Веснина и Макарова — сильнейшая пара одной национальности в мире
11:58 Розуолл: у молодых австралийских игроков нет преемственности и дисциплины
11:47 Текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона Федерер — Чилич
11:09 Мугуруса: после финала 2015 года Серена сказала, что я ещё выиграю Уимблдон
10:34 Веснина: Навратилова сказала, что мы должны закончить матч до 23 часов
09:48 Макарова: в финале Уимблдона нам с Весниной помог опыт
09:29 Видеообзор финала юниорского Уимблдона среди девушек
08:58 Видеообзор финала Уимблдона между Мугурусой и В. Уильямс
01:33 Россия стала бронзовым призёром ЧМ по пляжному теннису в Москве
01:27 Хромачёва сыграет с Мартинцовой, Родина — с Соррибес-Тормо на турнире в Гштааде
01:13 Александрова встретится с Ковинич в первом круге турнира в Бухаресте
00:55 Веснина и Макарова — вторая пара в истории Уимблдона, выигравшая финал под ноль
00:26 Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона, не проиграв в финале ни гейма
15 июля 2017, суббота
23:46 Южный сыграет с Кикером на старте турнира в Умаге
23:31 Хачанов может встретиться с Гулбисом, Кузнецов сыграет со Штруффом в Бостаде
Все новости RSS
Партнерский контент
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок
213 (14%)
Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят
732 (47%)
Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят
296 (19%)
Ограничатся замечанием
126 (8%)
Никак не накажут - признают, что судья Мариана Алвеш была не права
178 (12%)
Проголосовало: 1545
Архив →
© championat.com, 2000–2017