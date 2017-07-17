Федерер стал третьей ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 17 июля победитель Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на третью строчку, австриец Доминик Тим — на седьмую, японец Кей Нисикори — на восьмую, болгарин Григор Димитров — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 33-й позиции.
Рейтинг ATP. 17 июля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465.
3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) – 6325.
5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6140.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5075.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
8 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3740.
9 (7). Милош Раонич (Канада) – 3310.
10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3160.
…
33 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1249.
49 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902.
74 (95). Андрей Рублёв (Россия) — 647.
76 (82). Михаил Южный (Россия) – 640.
88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) – 596.
92 (98). Евгений Донской (Россия) — 562.