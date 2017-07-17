Рублёв поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв поднялся на шестую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 17 июля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2710.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 785.

3 (3). Борна Чорич (Хорватия) — 686.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 607.

5 (5). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 458.

7 (6). Фрэнсис Тиафо (США) — 452.

8 (9). Джаред Доналдсон (США) — 447.

9 (8). Эрнесто Эскобедо (США) — 392.

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 344.