Удар Халеп, Квитовой или Возняцки может быть признан лучшим в июне

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, чей удар может быть признан лучшим в июне. На награду претендуют румынка Симона Халеп, представительницы Чехии Люси Шафаржова, Петра Крейсова и Петра Квитова, а также бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.

Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.

Победительница будет названа 21 июля. 18 июля будут названы кандидаты на звание лучшего игрока июня.

По итогам мая лучшим был признан удар представительницы США Винус Уильямс. Видео доступно на официальном сайте WTA-тура.