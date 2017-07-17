Хингис: Джейми не думал играть в миксте, но я не привыкла слышать «нет» в ответ

Швейцарка Мартина Хингис рассказала, что убедить британца Джейми Маррея сыграть с ней миксте на Уимблдоне было нелегко, так как он хотел сосредоточиться на выступлении в мужском парном разряде. В финале Хинигс и Маррей завоевали трофей, победив в финале британку Хитер Уотсон и финна Хенри Континена со счётом 6:4, 6:4.

«Я не привыкла слышать «нет» в ответ. Я не считаю это ответом. Но я понимаю ребят, которые ранее отказывались сыграть в миксте, так как хотели сосредоточиться на парном разряде, где нужно играть до победы в трёх сетах. Это единственный турнир с таким форматом. Гораздо легче обратиться к кому-либо на трёх других турнирах «Большого шлема», не на Уимблдоне. Но я надеялась на положительный ответ.

Сегодня мы вообще не нервничали. Иногда мы играли не так, как в предыдущих матчах, но в важные моменты мы всё делали так, как нужно», — цитирует Хингис официальный сайт тура.