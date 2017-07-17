Федерер: Уимблдон всегда будет моим любимым турниром

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы в финале Уимблдона над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

«Всё зависело от состояния моего здоровья. Важно было набрать отличную форму, чтобы выступить как можно лучше и быть в состоянии провести семь матчей, пять сетов. Такова была моя цель, и я её добился. Я вообще-то был просто рад быть здесь.

Это особенное место для меня. Уимблдон всегда будет моим любимым турниром. Мои герои ходили по этим площадкам и кортам. Благодаря им я стал сильнее как игрок. Творить историю на Уимблдоне — это очень много значит для меня. Забавно, что я не не думал об этом сегодня, в том числе на церемонии награждения. Я просто был счастлив благодаря ещё одной победе на Уимблдоне, потому что прошёл долгий, увлекательный путь. Иногда было нелегко, но так и должно быть. Я буду наслаждаться тем, что целый год буду находиться в статусе чемпиона Уимблдона.

Что заставляет меня продолжать играть? Не знаю, я просто люблю теннис. У меня прекрасная команда, моя жена также не против того, что бы я продолжал играть. Она моя болельщица номер один, она удивительна.

С нетерпением жду возвращения в Лондон в ноябре. Было очень грустно пропустить Итоговый чемпионат в прошлом году, так как я люблю выступать здесь и не пропускал турнир с 2002 года», — цитирует Федерера официальный сайт тура.