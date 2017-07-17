Чилич: в финале я не мог быстро менять направление движения из-за боли

Хорват Марин Чилич, проигравший швейцарцу Роджеру Федереру в финале Уимблдона со счётом 3:6, 1:6, 4:6, рассказал о трудностях, которые испытывал по ходу встречи.

«Проблема пришлась на неудачный день. У меня появился волдырь. Я почувствовал это ещё в полуфинале с Куэрри. Хочу поблагодарить своих физиотерапевтов, они очень помогли. В последние 30 часов они постоянно были рядом со мной. Они сделали всё, что могли, но к сожалению я всё ещё чувствовал боль. Каждый раз, когда мне нужно было резко двигаться или быстро сменить направление движения, я не мог этого сделать. Это было тяжело эмоционально, потому что я знаю, через что вынужден был пройти в последние месяцы подготовки. Также было обидно за команду, которая так много сделала. Мне не повезло. Но я старался как мог.

Способности Роджера и его желание продолжать прибавлять — одно из лучших в теннисе. Даже в 35 лет он продолжает прогрессировать и бросает себе вызов, чтобы стать сильнее. Стоит отдать должное ему и его команде за то, что они нашли путь, позволивший ему выйти на новый уровень. Роджер настоящий джентльмен и один из главных послов игры», — цитирует Чилича официальный сайт тура.