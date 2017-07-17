Чирико вышла во второй круг турнира в Гштааде, где может сыграть с Родиной

Американская теннисистка Луиза Чирико вышла во второй круг турнира в Гштааде, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Терезу Шмиткову (Q) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Луиза дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Чирико поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия, 8) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).