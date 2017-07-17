Виттёфт стартовала на турнире в Гштааде с победы над Солер-Эспиносой

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт (6) вышла во второй круг турнира в Гштааде, в двух патиях обыграв представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Карина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гштааде Виттёфт поспорит с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой. Турнир завершится 23 июля.

Гштаад. Женщины. Первый круг

Анна Зая (Германия, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:2, 6:3.

