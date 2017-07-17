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Виттёфт стартовала на турнире в Гштааде с победы над Солер-Эспиносой

17 июля 2017, понедельник. 15:54. Теннис

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт (6) вышла во второй круг турнира в Гштааде, в двух патиях обыграв представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Карина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гштааде Виттёфт поспорит с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой. Турнир завершится 23 июля.

Гштаад. Женщины. Первый круг

Анна Зая (Германия, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:2, 6:3.

Гштаад (ж) 2017. 1-й круг
17 июля 2017 года, понедельник. 13:00 МСК
Сильвия
Солер-Эспиноса
Карина
Виттёфт
3:6 6:7
Гштаад (ж) 2017. 1-й круг
17 июля 2017 года, понедельник. 14:50 МСК
Анна
Зая
Патрисия-Мария
Циг
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
17 июля 2017, понедельник
15:54 Виттёфт стартовала на турнире в Гштааде с победы над Солер-Эспиносой
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