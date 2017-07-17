Шарапова: я добилась многого и могу завершить карьеру. Но есть нечто глубже

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончании дисквалификации за употребление мельдония, рассказала, что могла бы завершить карьеру после всех своих успехов, но теннис для неё — это нечто большее.

«Здорово вновь иметь график выступлений, мне этого не хватало. Теперь я вновь знаю, к чему нужно готовиться.

В свои 30 лет я добилась многого и могу завершить карьеру. Но есть нечто глубже. Теннис — больше чем просто спорт для меня. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь и всю карьеру. Я хотела бы продолжать делать это. Именно на этом я и сконцентрирована», — приводит слова Шараповой TSN.