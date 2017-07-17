Бертенс победила Крунич и сыграет с Заей в Гштааде

Голландка Кики Бертенс (2) уверенно вышла во второй круг турнира в Гштааде, победив сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Бертенс выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Крунич 5 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.



За путёвку в четвертьфинал Бертенс поспорит с немкой Анной Заей (Q), которая переиграла румынку Патрисию-Марию Циг в двух партиях — 6:2, 6:3. Матчи второго раунда пройдут в среду и четверг, 19 и 20 июля, а завершится турнир в воскресенье, 23 июля.