Буюкаксай одержала волевую победу над Херцог в первом круге турнира в Бухаресте

Представляющая Турцию Кагла Буюкаксай пробилась во второй раунд соревнований в Бухаресте, обыграв словенку Полону Херцог в трёх партиях — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Решающую партию Буюкаксай взяла со счёта 3:5.



Поединок продлился 2 часа 54 минуты. Буюкаксай допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Херцог 4 раза подала навылет, сделала 7 двойных и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.



Во втором круге Буюкаксай встретится с кем-то из румынок — либо с Сораной Кырстей (6), либо с Аной Богдан.