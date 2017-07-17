Чемпионки Уимблдона Макарова и Веснина вернулись на родину. Фоторепортаж

17 июля рейсом из Лондона в столицу вернулись чемпионки уимблдонского турнира в женском парном разряде россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии со встречи триумфаторов Уимблдона в аэропорту Шереметьево, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Смотрите также фоторепортаж встречи женского парного разряда Макарова/Веснина – Чань/Никулеску, в которой россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали лишь второй парой за всю историю Уимблдона, одержавшей победу в финальном матче со счётом 6:0, 6:0.