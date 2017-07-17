Макарова: мы очень рады, что стали частью истории Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова, ставшая чемпионкой Уимблдона в паре с Еленой Весниной, поделилась эмоциями после этой победы и вспомнила путь к триумфу.



«Конечно, каждый турнир особенный по-своему. Но Уимблдон есть Уимблдон. Лена уже сказала про его историю. Ещё чемпионский бал, на котором мы побывали. Это настоящий английский турнир с английскими традициями, и мы очень рады, что стали частью этой истории.



У нас была очень тяжёлая сетка, на самом деле. Мы в четвертьфинале играли с австралийками Барти и Деллакуа, которые неоднократно были в финалах турниров „Большого шлема“. Они хорошо играют на „мэйджорах“, и мы это знали. В полуфинале мы шли на Хингис и Чань, которых в итоге выбили Грёнефельд и Пешке — но это тоже очень сильная, опытная пара. На траве Пешке особенно сильна. Мы просто выходили, играли каждый матч, настраивались, боролись — и так получилось, что теперь мы с кубками.



Мы специально выбрали тот „Шлем“, где играют три полноценных сета, с „больше-меньше“, чтобы не устать. (Смеётся.) Мы с Максом [Мирным] проиграли со счётом 7:9 в решающей партии, хорошо потренировались. Мне кажется, что в плане выступления в паре этот микст нам тоже помог. А насчёт микста на US Open ещё подумаем, до него пока далеко», — сказала Макарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Шахову.