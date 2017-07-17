Подороска в трёх сетах обыграла Заневскую в первом круге турнира в Бухаресте

Аргентинка Надия Подороска одержала победу в первом круге турнира WTA International в Бухаресте, в трёх партиях обыграв бывшую украинку Марину Заневскую, которая с прошлого года выступает за Бельгию. Матч завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу аргентинки.



Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Подороска сделала 9 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Заневской 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.



Во втором раунде Подороска встретится либо с немкой Татьяной Марией (8), либо с кем-то из победительниц квалификации.