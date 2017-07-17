Веснина: на Уимблдоне всё отличается от других соревнований

Россиянка Елена Веснина, победившая на Уимблдоне в паре с Екатериной Макаровой, рассказала, что отличает этот успех от предыдущих.



«Что особенного именно в этом титуле? То, что он завоёван на Уимблдоне. Это старейший турнир „Большого шлема“, на котором всё отличается от других соревнований. Мы играем в белом, играем на траве. Даже награждение было без речей — мы просто поднялись в королевскую ложу, где были герцогини, люди королевских кровей. Нас поздравили, вручили кубки, мы сфотографировались с ними и ушли.



С микстом долго так получилось, что ни я, ни Катя никак не могли его сыграть. Нам предлагали, меня долго ждал Бруно [Суарес]. На этом „Ролан Гаррос“ он ко мне подошёл и сказал: „Пожалуйста, давай мы с тобой сыграем на Уимблдоне, и я от тебя отстану“. Я подумала, что почему бы и нет — плюс дополнительная тренировка на Уимблдоне. Словом, мне в тот момент захотелось сыграть», — сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Шахову.