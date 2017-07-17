Калинская одолела Масарову в первом круге турнира в Гштааде

Россиянка Анна Калинская (Q) вырвала победу у швейцарки Ребеки Масаровой (WC) в матче первого круга турнира WTA International в Гштааде — 7:5, 6:7 (9:11), 7:5. В первой партии Калинская отыгралась с 2:5, а во второй дважды не подала на матч, после чего упустила три матчбола на тай-брейке. Ещё три матчбола она не реализовала на приёме при счёте 5:4 в решающем сете.



Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Калинская допустила 9 двойных ошибок и использовала 10 брейк-пойнтов из 16. На счету Масаровой 7 эйсов, 5 двойных и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12. Отметим, что в прошлом году Ребека, также получив wild card, добралась здесь до полуфинала, обыграв сербку Елену Янкович, эстонку Анетт Контавейт и немку Аннику Бек.



Во втором раунде Анна сыграет либо с Контавейт (3), либо с итальянкой Мартиной Тревизан (Q).