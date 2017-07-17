Суарес-Наварро отдала всего один гейм Бек в первом круге турнира в Бухаресте

Испанка Карла Суарес-Наварро (2) вышла во второй круг турнира WTA International в Бухаресте, разгромив немку Аннику Бек со счётом 6:0, 6:1.



Теннисистки провели на корте всего 54 минуты. Испанка дважды подала навылет и использовала 7 брейк-пойнтов из 10, не допустив ни одной двойной ошибки. У Бек была одна двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Навылет немка не подавала.



Во втором раунде Суарес-Наварро сыграет либо с получившей «уайлд-кард» румынкой Еленой-Габриэлой Русе, либо с Изабеллой Шиниковой из Болгарии.