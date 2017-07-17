Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде в паре с Брауном

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостаде в паре с немцем Дастином Брауном, обыграв израильтянина Джонатана Эрлиха и аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:2, 5:7 (17:15). Второй сет Карен и Дастин уступили с 4:2 в свою пользу, а на чемпионском тай-брейке отыгрались с 2:6, после чего спасли четыре матчбола.



Матч продолжался 1 час 37 минут. Хачанов и Браун 4 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 12. Эрлих и Шварцман сделали 9 двойных ошибок, при этом ни разу не подав навылет, и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.



Следующими соперниками российско-немецкой пары станут бразильцы Томас Беллуччи и Андре Са, обыгравшие первых сеяных — аргентинца Орасио Себальоса и чилийца Хулио Перальту.