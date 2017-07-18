Мугуруса, Квитова и Плишкова претендуют на звание лучшей теннисистки июня

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку июня. На это звание претендуют победительница Уимблдона-2017 представительница Испании Гарбинье Мугуруса, чешка Петра Квитова и её соотечественница Каролина Плишкова.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет названа 21 июля.



В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп.