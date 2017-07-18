Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире в Нью-Хэйвене

Стал известен состав участниц турнира в Нью-Хэйвене, который пройдёт с 18 по 26 августа 2017 года. В частности, своё участие в соревнованиях подтвердили словачка Доминика Цибулкова, представительница Польши Агнешка Радваньска, чешка Петра Квитова, австралийка Дарья Гаврилова, француженка Кристина Младенович, сообщает официальный сайт WTA-тура.
«Уайлд-кард» получили американка Слоан Стивенс и канадка Эжени Бушар.
В Нью-Хэйвене выступят россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.