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Павлюченкова, Веснина и Касаткина сыграют на турнире в Нью-Хэйвене

18 июля 2017, вторник. 10:05. Теннис

Стал известен состав участниц турнира в Нью-Хэйвене, который пройдёт с 18 по 26 августа 2017 года. В частности, своё участие в соревнованиях подтвердили словачка Доминика Цибулкова, представительница Польши Агнешка Радваньска, чешка Петра Квитова, австралийка Дарья Гаврилова, француженка Кристина Младенович, сообщает официальный сайт WTA-тура.

«Уайлд-кард» получили американка Слоан Стивенс и канадка Эжени Бушар.

В Нью-Хэйвене выступят россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Агнешка Радваньска Анастасия Павлюченкова Дарья Гаврилова Дарья Касаткина Доминика Цибулкова Елена Веснина Кристина Младенович Петра Квитова Слоан Стивенс Эжени Бушар
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