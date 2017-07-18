Чеккинато: мои удары с форхенда в матче с Симоном были хороши

Итальянский теннисист Марко Чеккинато поделился впечатлениям после победы над представителем Франции Жилем Симоном в стартовом раунде турнира в Умаге со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

«Я очень доволен проведённым матчем, так как мне противостоял один из сильнейших игроков турнира. Мои удары с форхенда были хороши, я был сосредоточен, что очень важно в матче с Жилем», — приводит слова Чеккинато официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Умаге Чеккинато поспорит с представителем Хорватии Иваном Додигом.