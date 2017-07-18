Додиг: здорово выиграть свой первый за долгое время матч в одиночном разряде

Хорватский теннисист Иван Додиг поделился впечатлениями после победы над представителем Румынии Мариушем Копилом в первом круге турнира в Умаге со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Здорово вновь вернуться в Хорватию и выиграть свой первый за долгое время матч в одиночном разряде. Здесь всегда отличная публика, и я каждый раз получаю удовольствие от выступления в Умаге», — приводит слова Додига официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Умаге Додиг поспорит с итальянцем Марко Чеккинато.