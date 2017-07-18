В 12:00 по московскому времени начнётся поединок первого круга турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянин Андрей Кузнецов и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штруфф в Бостаде.



Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал турнира в Бостаде поспорит с лидером посева представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой. Соревнования завершатся 23 июля.