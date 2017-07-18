Камке: Фритц, пожалуй, старался играть слишком агрессивно

Немецкий теннисист Тобиас Камке прокомментировал свою победу над американцем Тейлором Фритцем в первом круге турнира в Ньюпорте со счётом 6:3, 6:3.

«Мне нужно было сохранять концентрацию в каждом розыгрыше, так как я знаю, что особенно на травяных кортах одно-два очка могут стать решающими. Я старался действовать спокойно и сосредоточиться на том, что я мог сделать. Соперник, пожалуй, старался играть слишком агрессивно, это и стало ключевым моментом», — приводит слова Камке официальный сайт тура.