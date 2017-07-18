Соперницей Калинской во втором круге турнира в Гштааде будет Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (3) вышла во второй круг турнира в Гштааде, в двух партиях обыграв представительницу Италии Мартину Тревизан (Q) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Контавейт дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гштааде Контавейт поспорит с российской теннисисткой Анной Калинской (Q). Турнир завершится 23 июля.