Мария отдала всего три гейма Керкхове в первом круге турнира в Бухаресте

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (8) вышла во второй круг турнира в Бухаресте, отдав всего три гейма представительнице Нидерландов Лесли Керкхове (LL) — 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Татьяна 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Румынии Мария поспорит с представительницей Аргентины Надией Подороской. Турнир завершится 23 июля.