Гарсия: я буду играть агрессивнее и чаще выходить к сетке

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы на Елицей Костовой из Болгарии на старте турнира в Гштааде со счётом 7:5, 6:1.

«Очень приятно было вернуться на грунт, особенно после хороших результатов на «Ролан Гаррос». Раньше в Париже мне приходилось нелегко, так что в этом году всё было по-другому.

Травяной сезон длится всего несколько недель, а потом мы возвращаемся на грунт или хард. Я многому научилась на траве и постараюсь использовать этот опыт на грунте. Я буду играть агрессивнее и чаще выходить к сетке. Я хочу прибавлять и становиться сильнее.

Условия здесь отличаются от других турниров из-за высоты над уровнем моря, так что вначале пришлось нелегко. На корте была настоящая битва. Однако я смогла сохранить концентрацию и прибавить по ходу встречи. Я очень этому рада.

Я не очень хорошо начала матч, но сохраняла позитивный настрой и терпение. В последней паре геймов я играла отлично. Я хочу продолжать работать над своей игрой по ходу турнира», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.