Гулбис стал соперником Хачанова по второму кругу турнира в Бостаде

Латвиец Эрнест Гулбис в первом круге турнира в Бостаде (Швеция) оказался сильнее бельгийца Артура де Грефа (Q) со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. 28-летний уроженец Риги, занимающий 348-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, проиграв 3 гейма на своей подаче. Артур сделал 4 эйса при 3 двойных.

Следующим оппонентом Гулбиса станет россиянин Карен Хачанов (5), который начнёт выступление на турнире в Бостаде со второго круга.