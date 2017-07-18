Хромачёва взяла лишь 3 гейма у Мартинцовой в первом круге турнира в Гштааде

Россиянка Ирина Хромачёва в первом круге турнира в Гштааде не смогла оказать достойного сопротивления чешке Терезе Мартинцовой и уступила со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 22-летняя москвичка, занимающая 122-е место в рейтинге WТА, отыграла 4 брейк-пойнта из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче. Обе спортсменки исполнили по одному эйсу при 3 двойных ошибках.
Следующей оппоненткой Мартинцовой станет француженка Каролин Гарсия (1), одолевшая ранее Елицу Костову из Болгарии.