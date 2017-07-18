Веселы, Дутра да Силва и Мартин с побед стартовали на соревнованиях в Умаге

Чех Иржи Веселы (8) начал выступление на турнире в Умаге с уверенной победы над словаком Норбертом Гомбошем со счётом 6:4, 6:0. За выход в четвертьфинал 24-летний уроженец Пршибрама, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с сербом Миляном Зекичем (Q).

В других встречах первого круга бразилец Рожериу Дутра да Силва разгромил аргентинца Марко Трунгеллити (Q) — 6:1, 6:2, а узбекистанец Денис Истомин уступил словаку Андрею Мартину со счётом 3:6, 2:6. Во втором круге Рожериу сыграет с французом Гаэлем Монфисом (2).