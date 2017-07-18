Вердаско вышел во второй круг турнира в Бостаде

Испанец Фернандо Вердаско (6) в первом круге турнира в Бостаде одержал волевую победу над шведом Элиасом Имером (WC) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. 33-летний мадридец, занимающий 39-е место в рейтинге АТР, сделал 6 эйсов, 1 двойную ошибку, отыграл 4 брейк-пойнта из 5 и совершил 2 брейка. Его оппонент 6 раз подал навылет при 8 двойных.

За выход в четвертьфинале Вердаско поспорит с аргентинцем Факундо Багнисом, переигравшим ранее немца Томми Хааса со счётом 6:7, 6:3, 6:2.