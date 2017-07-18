Гарсия: здорово вернуться на грунт после успеха на «Ролан Гаррос»

Француженка Каролин Гарсия после победы над болгаркой Елицей Костовой со счётом 7:5, 6:1 в первом круге турнира в Гштааде поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.

«Здорово вернуться на грунт, особенно после успешного выступления на „Ролан Гаррос“. Раньше мне было трудно играть на грунте, но в этом году многое изменилось. Я многому научилась на траве и старалась играть сегодня настолько же агрессивно. Условия здесь трудные, но я смогла сыграть сосредоточенно и прибавлять по ходу игры», — приводит слова Гарсии официальный сайт WТА.