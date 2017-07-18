38-летняя Шнидер впервые за 6 лет выиграла матч на турнире WТА

Швейцарка Патти Шнидер (WC) в первом круге турнира в Гштааде оказалась сильнее другой обладательницы «уайлд-кард» — своей соотечественницы Амры Садикович — со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6).

Для 38-летней уроженки Базеля, занимающей 257-е место в рейтинге WТА, эта победа стала первой в основной сетке турнира WТА с марта 2011 года. В мае 2011-го экс седьмая ракетка мира завершила карьеру, в ноябре 2014-го стала мамой, а в сентябре 2015 года возобновила выступления.

Следующей оппоненткой 38-летней Шнидер станет немка Антони Лоттнер (Q), одолевшая швейцарку Викторию Голубич (7) — 7:5, 4:6, 7:6.